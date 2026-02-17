Legături aeriene

Aeroporturi importante cu curse de sosire şi plecare zilnice:

Transferul la aeroport

Trenul City Airport CAT circulă între centrul Vienei(Gara Bahnhof Wien Mitte) şi aeroportul Viena. Călătoria durează 16 minute.

Autobuzele circulă între aeroport şi gara de Vest cât şi spre Schwedenplatz şi Kagran.



Taxiurile aşteaptă la aeroport sosirea călătorilor. Ele trebuiesc comandate în prealabil costul fiind unul fix (incl. bagajul) fără surplus pentru tura neocupată.

Transportul pe şine

Pentru aproape toate ţările europene există legături internaţionale pe calea ferată.

Trenuri zilnice care transportă şi autoturismele.





Transportul cu autoturismul

Regulile de circulaţie şi semnele de circulaţie din Austria corespund în general celor din celelalte ţări europene. În Austria se percepe taxă pe toate autostrăzile şi şoselele rapide. Pe şoselele Austriei în afara localităţilor este obligatorie vesta de protecţie; alcoolemia este de 0,5 la mie. Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie.

Viteze maxime admise în general (dacă nu se indică altfel prin semne de circulaţie):

în localităţi: între indicatoarele localităţii: 50 km/h

în afara localităţilor: 100 km/h

pe autostradă: 130 km/h





Transportul cu taxiul

Taxiurile din oraşele mai mari sunt prevăzute cu ceas verificat metrologic.Tariful se calculează după kilometrii parcurşi cât şi după durata cursei.

Transportul cu vaporul

Pe Dunăre operează mai mulţi agenţi pe rute diferite. În plus pe lacurile austriece există oferte de transport public şi de agrement.

Transportul cu autobuzul

Österreichische Postbus AG acoperă prin cele 800 linii ale sale, 21.100 statie de autobuz în toată Austria. Aproape toate destinaţiile relevante din punct de vedere turistic pot fi atinse cu autobuzul.



Transportul cu telefericul

În Austria sunt circa 3.000 teleferice, cabine şi teleschiuri în funcţiune.