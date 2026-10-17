"Snowsports GmbH"
Snowsports GmbH – Snowsports Academy is een innovatief Oostenrijks bedrijf dat gespecialiseerd is in de opleiding en bijscholing van skileraars en snowboardleraren, de ontwikkeling van internationale wintersportprojecten en professioneel advies op het gebied van wintersporttoerisme.
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Hoofdkantoor
1210 Wien
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Snowsports GmbH – Snowsports Academy is een innovatief Oostenrijks bedrijf dat gespecialiseerd is in de opleiding en bijscholing van skileraars en snowboardleraren, de ontwikkeling van internationale wintersportprojecten en professioneel advies op het gebied van wintersporttoerisme.
Wij bieden:
- Oostenrijkse opleidingen tot ski- en snowboardleraar in het Duits en Engels
- advies en ontwikkeling van projecten ter bevordering van de wintersport
- alternatieve concepten voor de ontwikkeling van wintersport in stedelijke gebieden
- opleidingen in Oostenrijk of op de internationale locatie van de projectpartner
Als competente partner met 50 jaar ervaring in de wintersportbranche staan kwaliteit en passie in de samenwerking met de projectpartners voor ons voorop.
Zakelijke kansen
Wintersportprojecten voor toerisme
Het managementteam en de medewerkers van de Snowsports Academy hebben uitgebreide ervaring bij het opzetten en ontwikkelen van de verschillende takken van de wintersportbusiness. Die ervaring is de sleutel tot de tevredenheid van onze klanten en partners.
B2B:
- opleiding tot skileraar in Oostenrijk of op de internationale locatie van de projectpartner
- opleiding tot snowboardleraar in Oostenrijk of op de internationale locatie van de projectpartner
- bedrijfsmanagementconcepten en marketingconcepten
- toeristische ontwikkeling in de wintersport
B2C:
Deelnemers aan opleidingen en trainingen voor skileraren en snowboardleraren