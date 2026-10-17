Snowsports GmbH – Snowsports Academy is een innovatief Oostenrijks bedrijf dat gespecialiseerd is in de opleiding en bijscholing van skileraars en snowboardleraren, de ontwikkeling van internationale wintersportprojecten en professioneel advies op het gebied van wintersporttoerisme.

Wij bieden:

- Oostenrijkse opleidingen tot ski- en snowboardleraar in het Duits en Engels

- advies en ontwikkeling van projecten ter bevordering van de wintersport

- alternatieve concepten voor de ontwikkeling van wintersport in stedelijke gebieden

- opleidingen in Oostenrijk of op de internationale locatie van de projectpartner

Als competente partner met 50 jaar ervaring in de wintersportbranche staan kwaliteit en passie in de samenwerking met de projectpartners voor ons voorop.

Martin Dolezal (CEO), Johann Reisenberger (COO) © Snowsports Academy