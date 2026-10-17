CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Кратка информация за
CONTAINEX – предприятие от групата WALTER GROUP – е водещ доставчик на контейнери и мобилни пространствени решения.
CONTAINEX – предприятие от групата WALTER GROUP – е водещ доставчик на контейнери и мобилни пространствени решения.
CONTAINEX доставя „пространство незабавно“ – това означава пространствени решения с контейнери – на клиентите в цяла Европа. Независимо дали става дума за разширяването на офис и санитарните площи или ...
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Седалище
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Австрия
2355 Wiener Neudorf
Австрия
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Австрия
6330 Kufstein
Австрия