български
Seitennavigation
Inhalt

CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

Кратка информация за
лого

CONTAINEX – предприятие от групата WALTER GROUP – е водещ доставчик на контейнери и мобилни пространствени решения.

CONTAINEX доставя „пространство незабавно“ – това означава пространствени решения с контейнери – на клиентите в цяла Европа. Независимо дали става дума за разширяването на офис и санитарните площи или ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище