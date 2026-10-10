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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Кратка информация за
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Основаното през 1948 г. фамилно предприятие Hawle е световен лидер в производството на спирателна и присъединителна арматура за вода. Спазвайки европейските норми респ. допълнителните стандарти групата Hawle Österreich произвежда качествена арматура за системите за питейни и отпадни води с дълъг експлоатационен ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Австрия
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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