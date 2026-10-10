E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Кратка информация за
Основаното през 1948 г. фамилно предприятие Hawle е световен лидер в производството на спирателна и присъединителна арматура за вода. Спазвайки европейските норми респ. допълнителните стандарти групата Hawle Österreich произвежда качествена арматура за системите за питейни и отпадни води с дълъг експлоатационен ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Австрия
4840 Vöcklabruck
Австрия