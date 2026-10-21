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Syncraft GmbH

Кратка информация за
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Като високотехнологично австрийско предприятие със седалище в Тирол от над 10 години фирма SYNCRAFT изгражда и реализира електроцентрали, генериращи електроенергия, топлина и възобновяем въглерод от дървесни отпадъци.

Климатично положителна електроцентрала на дърва
Електроцентралите стават климатично положителни, ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Австрия
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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