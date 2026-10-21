Syncraft GmbH
Кратка информация за
Като високотехнологично австрийско предприятие със седалище в Тирол от над 10 години фирма SYNCRAFT изгражда и реализира електроцентрали, генериращи електроенергия, топлина и възобновяем въглерод от дървесни отпадъци.
Като високотехнологично австрийско предприятие със седалище в Тирол от над 10 години фирма SYNCRAFT изгражда и реализира електроцентрали, генериращи електроенергия, топлина и възобновяем въглерод от дървесни отпадъци.
Климатично положителна електроцентрала на дърва
Електроцентралите стават климатично положителни, ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Австрия
6130 Schwaz
Австрия