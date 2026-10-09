Acredia Versicherung AG
Кратка информация за
55 процента пазарен дял и обща сума на задълженията от 29,9 милиарда евро: ACREDIA е водещата компания за кредитно застраховане в Австрия и защитава вземания в страната и чужбина. Тя следи рисковете за своите застраховани клиенти и съдейства, когато клиентът не може да плати.
55 процента пазарен дял и обща сума на задълженията от 29,9 милиарда евро: ACREDIA е водещата компания за кредитно застраховане в Австрия и защитава вземания в страната и чужбина. Тя следи рисковете за своите застраховани клиенти и съдейства, когато клиентът не може да плати.
Оборотът на групата ACREDIA възлиза на ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Австрия
4020 Linz
Австрия
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Австрия
6020 Innsbruck
Австрия