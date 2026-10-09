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Acredia Versicherung AG

Кратка информация за
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55 процента пазарен дял и обща сума на задълженията от 29,9 милиарда евро: ACREDIA е водещата компания за кредитно застраховане в Австрия и защитава вземания в страната и чужбина. Тя следи рисковете за своите застраховани клиенти и съдейства, когато клиентът не може да плати.

Оборотът на групата ACREDIA възлиза на ...

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