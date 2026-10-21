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Admonter Holzindustrie AG

Кратка информация за
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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG е международно предприятие с около 280 служители и годишен оборот от 69 милиона евро (за 2021 г.), специализирано в производството на висококачествени продукти от естествено дърво, което се извършва изключително в град Адмонт.

Просто неподвластни на времето – продуктите на фирма Admonter са ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Австрия
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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