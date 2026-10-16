B&R Industrial Automation GmbH
Кратка информация за
B&R е иновативно предприятие в областта на автоматизацията с централа в Австрия и клонове в целия свят. Като лидер в бранша на индустриалната автоматизация фирма B&R комбинира най-модерните технологии с прогресивния инженеринг.
B&R е иновативно предприятие в областта на автоматизацията с централа в Австрия и клонове в целия свят. Като лидер в бранша на индустриалната автоматизация фирма B&R комбинира най-модерните технологии с прогресивния инженеринг.
Фирма B&R предоставя на клиентите от най-различни браншове перфектните цялостни решения в ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Австрия
5142 Eggelsberg
Австрия