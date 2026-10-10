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Binder + Co AG

Кратка информация за
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Фирма Binder+Co е успешен международен специалист в областта на машините и цялостните съоръжения за трошене, пресяване, мокра и термична първична обработка на материалите, за сортиране, както и за опаковане и палетиране на насипни материали от всякакъв вид.

Щирийското предприятие от Глайсдорф е световен лидер в ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Австрия
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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