Binder + Co AG
Кратка информация за
Фирма Binder+Co е успешен международен специалист в областта на машините и цялостните съоръжения за трошене, пресяване, мокра и термична първична обработка на материалите, за сортиране, както и за опаковане и палетиране на насипни материали от всякакъв вид.
Фирма Binder+Co е успешен международен специалист в областта на машините и цялостните съоръжения за трошене, пресяване, мокра и термична първична обработка на материалите, за сортиране, както и за опаковане и палетиране на насипни материали от всякакъв вид.
Щирийското предприятие от Глайсдорф е световен лидер в ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Австрия
8200 Gleisdorf
Австрия