Binderholz GmbH
Кратка информация за
Дъскорезната фабрика binderholz е комплексен доставчик на продукти от масивно дърво и иновативни строителни решения.
Дъскорезната фабрика binderholz е комплексен доставчик на продукти от масивно дърво и иновативни строителни решения.
Асортиментът от продукти от масивно дърво на фирма binderholz се простира от нарязан дървен материал, профилиран дървен материал, еднослойно и многослойно слепени плоскости, залепен ламиниран дървен ...
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Седалище
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Австрия
6263 Fügen
Австрия
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Австрия
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Австрия