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Binderholz GmbH

Кратка информация за
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Дъскорезната фабрика binderholz е комплексен доставчик на продукти от масивно дърво и иновативни строителни решения.
Асортиментът от продукти от масивно дърво на фирма binderholz се простира от нарязан дървен материал, профилиран дървен материал, еднослойно и многослойно слепени плоскости, залепен ламиниран дървен ...

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