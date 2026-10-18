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CNH Industrial Österreich GmbH

Кратка информация за
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Фирма STEYR е специализирана в областта на тракторите с най-високо качество, отличен комфорт и голяма стабилност. Палитрата от модели на фирма STEYR впечатлява непрекъснато с технически иновации и ориентирани към клиентите решения. Това гарантира максимална продуктивност и рентабилност в селското и горското стопанство ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32
4300 St. Valentin
Австрия
+437435500 0
+43743558957
eusteyraustria@cnhind.com
http://www.steyr-traktoren.com
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