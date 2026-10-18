CNH Industrial Österreich GmbH
Кратка информация за
Фирма STEYR е специализирана в областта на тракторите с най-високо качество, отличен комфорт и голяма стабилност. Палитрата от модели на фирма STEYR впечатлява непрекъснато с технически иновации и ориентирани към клиентите решения. Това гарантира максимална продуктивност и рентабилност в селското и горското стопанство ...
Бранш
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Как да влезете в контакт
Седалище
CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32
4300 St. Valentin
Австрия
4300 St. Valentin
Австрия