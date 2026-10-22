esarom gmbh
Кратка информация за
Фирма esarom е водещо предприятие-поддоставчик на овкусяващи съставки за хранителната промишленост и за производителите на хранително-вкусови продукти и напитки в целия свят.
Фирма esarom е водещо предприятие-поддоставчик на овкусяващи съставки за хранителната промишленост и за производителите на хранително-вкусови продукти и напитки в целия свят.
Продуктовата палитра се простира от аромати, през бази, емулсии, екстракти, дестилати, стабилизатори за напитки, сладолед и сладкиши и тестени ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Филиал в тази страна
esarom Bulgaria EOOD
ul. Kn. Maria Luisa 25a, office 7
4000 Plovdiv
България
4000 Plovdiv
България
Седалище
esarom gmbh
Esaromstraße 51
2105 Oberrohrbach
Австрия
2105 Oberrohrbach
Австрия