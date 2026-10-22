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esarom gmbh

Кратка информация за
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Фирма esarom е водещо предприятие-поддоставчик на овкусяващи съставки за хранителната промишленост и за производителите на хранително-вкусови продукти и напитки в целия свят.
Продуктовата палитра се простира от аромати, през бази, емулсии, екстракти, дестилати, стабилизатори за напитки, сладолед и сладкиши и тестени ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Филиал в тази страна

esarom Bulgaria EOOD
ul. Kn. Maria Luisa 25a, office 7
4000 Plovdiv
България
+35932628435
+35932628437
office@esarom-bg.com
http://www.esarom.com
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Седалище

esarom gmbh
Esaromstraße 51
2105 Oberrohrbach
Австрия
+432266804440
+4322668044433
office@esarom.com
http://www.esarom.com
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