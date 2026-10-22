GEOCONSULT ZT GmbH
Кратка информация за
GEOCONSULT е глобално, частно и независимо инженерно предприятие, предоставящо партньорски инженерни услуги за публични и частни възложители.
GEOCONSULT е глобално, частно и независимо инженерно предприятие, предоставящо партньорски инженерни услуги за публични и частни възложители.
Предоставят се услуги в областта на надземното и подземното строителство, геотехниката, почвената и скалната механика, геологията, хидрогеологията, геоинформационните науки, ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Австрия
5412 Puch bei Hallein
Австрия