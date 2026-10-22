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GEOCONSULT ZT GmbH

Кратка информация за
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GEOCONSULT е глобално, частно и независимо инженерно предприятие, предоставящо партньорски инженерни услуги за публични и частни възложители.

Предоставят се услуги в областта на надземното и подземното строителство, геотехниката, почвената и скалната механика, геологията, хидрогеологията, геоинформационните науки, ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Австрия
+43662659650
+436626596510
office@geoconsult.com
https://www.geoconsult.com
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