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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Кратка информация за
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Минало и настояще, изкуство и наслада – изживейте особената оригиналност на един първокласен хотел в сърцето на Виена. Богатият на традиции Ambassador Hotel се намира в историческия център на града, между площада Щефансплац и Държавната опера и е идеалната изходна точка за посетителите на Виена.

Просторните и ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Австрия
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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