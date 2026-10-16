Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Кратка информация за
Минало и настояще, изкуство и наслада – изживейте особената оригиналност на един първокласен хотел в сърцето на Виена. Богатият на традиции Ambassador Hotel се намира в историческия център на града, между площада Щефансплац и Държавната опера и е идеалната изходна точка за посетителите на Виена.
Минало и настояще, изкуство и наслада – изживейте особената оригиналност на един първокласен хотел в сърцето на Виена. Богатият на традиции Ambassador Hotel се намира в историческия център на града, между площада Щефансплац и Държавната опера и е идеалната изходна точка за посетителите на Виена.
Просторните и ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Австрия
1010 Wien
Австрия