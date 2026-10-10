ILF Consulting Engineers
Кратка информация за
Групата ILF е работещо в международен мащаб, напълно независимо инженерно и консултантско дружество, което съдейства на клиентите си при успешното реализиране на технически амбициозни, цялостни индустриални и инфраструктурни проекти.
Бранш
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Седалище
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Австрия
6063 Rum
Австрия
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия