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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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Фирма JOANNEUM RESEARCH разработва решения и технологии за икономиката и индустрията в широк спектър от отрасли и извършва научноизследователска дейност на международно равнище.

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