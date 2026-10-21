JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Кратка информация за
Фирма JOANNEUM RESEARCH разработва решения и технологии за икономиката и индустрията в широк спектър от отрасли и извършва научноизследователска дейност на международно равнище.
Бранш
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Седалище
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Австрия
8160 Weiz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Австрия
8010 Graz
Австрия
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Австрия
9020 Klagenfurt
Австрия