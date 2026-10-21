KWI International Environmental Treatment GmbH
Кратка информация за
Фирма KWI със седалище във Ферлах, Каринтия, е работещ в международен мащаб производител на високопроизводителни флотатори (на английски език Dissolved Air Flotation, DAF), както и доставчик на комплексни системни решения в областта на пречистването на водата.
Фирма KWI със седалище във Ферлах, Каринтия, е работещ в международен мащаб производител на високопроизводителни флотатори (на английски език Dissolved Air Flotation, DAF), както и доставчик на комплексни системни решения в областта на пречистването на водата.
Експортната квота на предприятието е над 90%.
Областите ...
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Как да влезете в контакт
Седалище
KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
Австрия
9170 Ferlach
Австрия