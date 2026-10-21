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KWI International Environmental Treatment GmbH

Кратка информация за
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Фирма KWI със седалище във Ферлах, Каринтия, е работещ в международен мащаб производител на високопроизводителни флотатори (на английски език Dissolved Air Flotation, DAF), както и доставчик на комплексни системни решения в областта на пречистването на водата.

Експортната квота на предприятието е над 90%.

Областите ...

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Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

KWI International Environmental Treatment GmbH
Auengasse 8
9170 Ferlach
Австрия
+4342273266
+4342273449
office-at@kwi-intl.com
https://www.kwi-intl.at/
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