Münzer Bioindustrie GmbH
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Седалище
8261 Sinabelkirchen
Австрия
1220 Wien
Австрия
Фирмен профил
Фирма Münzer Bioindustrie GmbH е ръководена от собствениците си смесен концерн със седалище в Австрия. Обхватът на услугите включва изхвърлянето на течни отпадъци, събирането и оползотворяването на използвани готварски масла за производството на биодизел, почистването на индустриални съоръжения, както и рециклирането на кабелни и електронни отпадъци. Основаното през 1991 г. семейно предприятие е една от най-големите фирми за събиране и търговия с използвани готварски масла в Европа. Фирма Münzer управлява най-големия местен завод за производство на биодизел в нефтеното пристанище на Виена Лобау. Основната цел на предприятието е декарбонизацията на транспортния сектор. През финансовата 2024/2025 година над 800 служители на три континента са реализирали оборот от над 360 милиона евро.
Бизнес възможности
От отпадъци към енергия
Фирма Münzer непрекъснато търси нови партньори и сътрудничества за събирането на използвани готварски масла. Като предприятие, работещо в областта на кръговата икономика, фирмата оползотворява използваните готварски масла за производството на устойчив биодизел, допринасяйки с това за декарбонизацията на транспортния сектор.
Освен това фирма Münzer винаги се интересува от нови сътрудничества в областта на иновативните суровини. Фирма Münzer ще се радва на взаимодействието с предприятия, които събират и доставят подходящи отпадъци и суровини.