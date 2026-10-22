Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Седалище
1010 Wien
Австрия
4021 Linz
Австрия
Фирмен профил
От над 70 години австрийското семейно предприятие Plasser & Theurer определя стандартите в изграждането на релсовите пътища. Пионерът в железопътното строителство е доставил 17 800 машини в 110 страни. Асортиментът от машини покрива почти всички работни процеси, които са необходими при поддръжката, изграждането на новите и реконструкцията на съществуващите релсови пътища. В глобалното обслужване заедно с 22 партньорски фирми предприятието осигурява поддръжката на продуктите през десетилетния им жизнен цикъл. Новите предложения се отличават с лесно обслужване благодарение на изкуствения интелект, цялостни (End-to-End) решения и екологични задвижвания.
Бизнес възможности
Износ на железопътни строителни машини
Фирма Plasser & Theurer предлага машини и машинни системи за изграждането и поддръжката на релсовите пътища:
• Подбиване на траверси
• Разпределение и изравняване на баласта
• Стабилизиране и уплътняване
• Почистване на баласта
• Възстановяване на земното платно
• Материална логистика
• Реконструкция на съществуващите и изграждане на нови релсови пътища
• Реконструкция на съществуващите и изграждане на нови стрелки
• Мобилна обработка на железопътните релси
• Измервателни работи
• Изграждане на контактни мрежи
• Поддръжка на релсовите пътища с автомотриси за поддържането на горното строене на железопътните линии
• Специални задачи