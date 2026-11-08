Redbloc | Redblocsystems GmbH
Фирма Redblocsystems предлага изключително рентабилна система с готови елементи, която се изплаща в най-кратки срокове. Висококачествените стенни елементи могат да бъдат произведени ефективно и икономично от тухли, пясъчно-варови тухли, порест бетон, бетонни блокчета и други минерални строителни материали.
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Седалище
4600 Wels
Австрия
Фирмен профил
Фирма Redblocsystems предлага изключително рентабилна система с готови елементи, която се изплаща в най-кратки срокове. Висококачествените стенни елементи могат да бъдат произведени ефективно и икономично от тухли, пясъчно-варови тухли, порест бетон, бетонни блокчета и други минерални строителни материали.
Предимства:
- изпитана технология с готови елементи
- „just-in-time“ изработка
- високо качество и точност
- точни отвори (скосени покриви, прозорци и т.н.)
- кратко време за строителството
- предвидими разходи
- възможни са всички видове сгради
Фирма Redblocsystems обединява превъзходните предимства на масивното строителство по отношение на качество на жилищата, устойчивостта, топлоизолацията и шумоизолацията с повишаването на ефективността на строителството с готови елементи.
Бизнес възможности
БЪДЕЩЕТО В СТРОИТЕЛСТВОТО. ЕФИКАСНО И НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО.
Фирма Redblocsystems предлага готови до ключ напълно автоматични и полуавтоматични системи за предварителната изработка на стенни елементи. Готовите елементи се произвеждат по индивидуални размери. Всички специални форми като скосени покриви, инсталационни канали, отвори за прозорци и врати се произвеждат напълно автоматично.
Фирма Redblocsystems разполага с необходимите строително-технически разрешения и предлага своето ноу-хау в рамките на предоставянето на лицензи. Фирма Redblocsystems е перспективното решение на проблема с дефицита на квалифицирана работна ръка и повишава продуктивността в строителството.
Целевата група са производители на строителни материали и строителни фирми.