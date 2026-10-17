Scheucher Holzindustrie GmbH
Кратка информация за
Семейното предприятие Scheucher Holzindustrie GmbH с дългогодишни традиции от много десетилетия изработва висококачествен паркет, който се изнася в над 45 страни в целия свят. Наред с централата в Метерсдорф, където се произвеждат около 1,7 милиона m² паркет годишно, фирма Scheucher има седалище със склад и шоурум ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100
8092 Mettersdorf am Sassbach
Австрия
8092 Mettersdorf am Sassbach
Австрия