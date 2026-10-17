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Scheucher Holzindustrie GmbH

Кратка информация за
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Семейното предприятие Scheucher Holzindustrie GmbH с дългогодишни традиции от много десетилетия изработва висококачествен паркет, който се изнася в над 45 страни в целия свят. Наред с централата в Метерсдорф, където се произвеждат около 1,7 милиона m² паркет годишно, фирма Scheucher има седалище със склад и шоурум ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100
8092 Mettersdorf am Sassbach
Австрия
+4334772330
+433477233016
info@scheucherparkett.at
http://www.scheucherparkett.at
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