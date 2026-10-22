Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Кратка информация за
Фирма Seal Maker е работещ в целия свят производител на висококачествени заготовки, CNC стругове и уплътнения, намиращи приложение във всички области на индустрията. Цялостните CNC системи се предлагат със специален софтуер и служат за бързата и икономична по-нататъшна обработка на заготовките до хидравлични и ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Австрия
7025 Pöttelsdorf
Австрия