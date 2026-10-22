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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

Кратка информация за
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Фирма Seal Maker е работещ в целия свят производител на висококачествени заготовки, CNC стругове и уплътнения, намиращи приложение във всички области на индустрията. Цялостните CNC системи се предлагат със специален софтуер и служат за бързата и икономична по-нататъшна обработка на заготовките до хидравлични и ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Австрия
+432626200850
+4326262008566
office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com
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