STRABAG AG
Кратка информация за
Подразделението за строителство на хидротехнически съоръжения STRABAG Wassertechnik изгражда основно пречиствателни станции за отпадни и питейни води, обикновени инсталации за предварителна обработка на твърди отпадъци, включително свързаното с това изграждане и затваряне на депа в Централна и Източна ...
Бранш
Как да влезете в контактПредишно Следващо
Как да влезете в контакт
Седалище
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Австрия
1220 Wien
Австрия
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Австрия
9800 Spittal an der Drau
Австрия
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Австрия
3382 Loosdorf
Австрия
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Австрия
4614 Marchtrenk
Австрия