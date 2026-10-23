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STRABAG AG

Кратка информация за
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Подразделението за строителство на хидротехнически съоръжения STRABAG Wassertechnik изгражда основно пречиствателни станции за отпадни и питейни води, обикновени инсталации за предварителна обработка на твърди отпадъци, включително свързаното с това изграждане и затваряне на депа в Централна и Източна ...

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