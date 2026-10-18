Webster Vienna Private University
Кратка информация за
Webster University е първият американски университет в Австрия, предлагащ бакалавърски (undergraduate) и магистърски (graduate) специалности. Образователно-квалификационните степени на Webster University във Виена се признават от работодателите в Америка и в много други страни.
Webster University е първият американски университет в Австрия, предлагащ бакалавърски (undergraduate) и магистърски (graduate) специалности. Образователно-квалификационните степени на Webster University във Виена се признават от работодателите в Америка и в много други страни.
От основаването му през 1981 г. ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
Webster Vienna Private University
Praterstrasse 23
1020 Wien
Австрия
1020 Wien
Австрия