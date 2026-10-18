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Webster Vienna Private University

Кратка информация за
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Webster University е първият американски университет в Австрия, предлагащ бакалавърски (undergraduate) и магистърски (graduate) специалности. Образователно-квалификационните степени на Webster University във Виена се признават от работодателите в Америка и в много други страни.

От основаването му през 1981 г. ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

Webster Vienna Private University
Praterstrasse 23
1020 Wien
Австрия
+43126992930
info@webster.ac.at
http://www.webster.ac.at/
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