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Acredia Versicherung AG

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Een marktaandeel van 55 procent en een totaal aan leningen van 29,9 miljard euro: ACREDIA is de belangrijkste kredietverzekeraar van Oostenrijk en beschermt kredieten in binnen- en buitenland. Ze houdt voor haar verzekerden de risico‘s in de gaten en springt bij wanneer een klant niet kan betalen.

De omzet van de ...

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