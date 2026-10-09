Acredia Versicherung AG
Over
Een marktaandeel van 55 procent en een totaal aan leningen van 29,9 miljard euro: ACREDIA is de belangrijkste kredietverzekeraar van Oostenrijk en beschermt kredieten in binnen- en buitenland. Ze houdt voor haar verzekerden de risico‘s in de gaten en springt bij wanneer een klant niet kan betalen.
Een marktaandeel van 55 procent en een totaal aan leningen van 29,9 miljard euro: ACREDIA is de belangrijkste kredietverzekeraar van Oostenrijk en beschermt kredieten in binnen- en buitenland. Ze houdt voor haar verzekerden de risico‘s in de gaten en springt bij wanneer een klant niet kan betalen.
De omzet van de ...
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Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Oostenrijk
1030 Wien
Oostenrijk
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Oostenrijk
8010 Graz
Oostenrijk
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Oostenrijk
4020 Linz
Oostenrijk
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Oostenrijk
6020 Innsbruck
Oostenrijk