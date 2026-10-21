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Admonter Holzindustrie AG

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Admonter Holzindustrie AG produceert houten producten van hoge kwaliteit in Admont, Stiermarken. Het is een internationale onderneming met ca. 280 medewerkers en een jaaromzet van € 69 miljoen (2021).

Simpelweg tijdloos – natuurlijk Admonter.
Admonter levert hout dat afkomstig is van duurzame bosbouw. De uitstekende ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Oostenrijk
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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