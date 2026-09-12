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ATM Recyclingsystems GmbH

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ATM staat voor Arnold Technologie für Metallrecycling. De onderneming kan bogen op meer dan 80 jaar ervaring en is een toonaangevend bedrijf binnen de ASCO Group International. ATM ontwikkelt, plant, produceert en onderhoudt wereldwijd metaalrecyclingsystemen voor de verwerking van secundaire grondstoffen.

De ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Oostenrijk
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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