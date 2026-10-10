Binder + Co AG
Over
Het internationale bedrijf Binder+Co is een specialist in de machinebouw voor grondstofverwerking, verpakking en op pallets inpakken van bulkgoed.
Het internationale bedrijf Binder+Co is een specialist in de machinebouw voor grondstofverwerking, verpakking en op pallets inpakken van bulkgoed.
Dit bedrijf is geworteld in Gleisdorf in de Steiermark en is een toonaangevende speler in de glasrecycling en de technieken voor producten die lastig te screenen zijn. De ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Oostenrijk
8200 Gleisdorf
Oostenrijk