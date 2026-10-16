Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Over
Verleden en heden, kunst en genieten - beleef het bijzondere flair van een tophotel in hartje Wenen. Het Ambassador Hotel, dat rijk is aan traditie, bevindt zich in het historische centrum van de stad, tussen de Stephansplatz en de Staatsoper en is het ideale vertrekpunt voor diegene die Wenen bezoekt.
Verleden en heden, kunst en genieten - beleef het bijzondere flair van een tophotel in hartje Wenen. Het Ambassador Hotel, dat rijk is aan traditie, bevindt zich in het historische centrum van de stad, tussen de Stephansplatz en de Staatsoper en is het ideale vertrekpunt voor diegene die Wenen bezoekt.
De ruime en ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Oostenrijk
1010 Wien
Oostenrijk