Nederlands
Seitennavigation
Inhalt

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Over
logo

Verleden en heden, kunst en genieten - beleef het bijzondere flair van een tophotel in hartje Wenen. Het Ambassador Hotel, dat rijk is aan traditie, bevindt zich in het historische centrum van de stad, tussen de Stephansplatz en de Staatsoper en is het ideale vertrekpunt voor diegene die Wenen bezoekt.

De ruime en ...

Sector

Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Oostenrijk
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
vCard