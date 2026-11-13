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Hexagon | NEXTSENSE

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Als wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van technologie heeft NEXTSENSE het gepatenteerde CALIPRI-principe ontwikkeld. De contactloze profielmeting en oppervlakte-inspectie met automatische kantel- en draaicorrectie voorkomt elke beïnvloeding door de gebruiker.

De mobiele en stationaire meet- en ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Oostenrijk
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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