Hexagon | NEXTSENSE
Over
Als wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van technologie heeft NEXTSENSE het gepatenteerde CALIPRI-principe ontwikkeld. De contactloze profielmeting en oppervlakte-inspectie met automatische kantel- en draaicorrectie voorkomt elke beïnvloeding door de gebruiker.
Als wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van technologie heeft NEXTSENSE het gepatenteerde CALIPRI-principe ontwikkeld. De contactloze profielmeting en oppervlakte-inspectie met automatische kantel- en draaicorrectie voorkomt elke beïnvloeding door de gebruiker.
De mobiele en stationaire meet- en ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Oostenrijk
8053 Graz
Oostenrijk