Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Over
De Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) is de officiële exportkredietinstelling (ECA) van Oostenrijk en ondersteunt Oostenrijkse exporteurs en hun buitenlandse klanten.
De Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) is de officiële exportkredietinstelling (ECA) van Oostenrijk en ondersteunt Oostenrijkse exporteurs en hun buitenlandse klanten.
Voor de aankoop van Oostenrijkse kapitaalgoederen biedt de OeKB langetermijnfinanciering met zeer aantrekkelijke rentetarieven. De ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Oostenrijk
1010 Wien
Oostenrijk