Redbloc | Redblocsystems GmbH
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Hoofdkantoor
4600 Wels
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Redblocsystems vervaardigt prefabsystemen die u snel ROI opleveren. Zij werken voor hun producten met baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonblokken en andere steensoorten.
Enkele voordelen:
- geteste prefabtechnologie
- just-in-time-oplevering
- hoogwaardig en nauwkeurig
- op maat (schuine wanden, vensters, etc.)
- korte productietijd, geen onverwachte kosten
- alle soorten gebouwen
Met de producten van Redblocsystem slaat u twee vliegen in één klap: de voordelen van solide cascowanden voor woonkwaliteit, duurzaamheid en isolatie én de grotere efficiëntie die prefabbouwen met zich meebrengt.
Zakelijke kansen
HET BOUWEN VAN DE TOEKOMST: EFFICIËNT EN HELEMAAL AUTOMATISCH
Redblocksystems produceert kant- en-klare en op maat gemaakte prefabdelen voor gebouwen. Uitsparingen, openingen voor deuren en ramen en schuine muren voor de zolder worden meteen meegenomen bij de productie.
Redblocsystems beschikt over de juiste bouwcertificaten en deelt zijn expertise als onderdeel van de licentiëring. Met het systeem van dit bedrijf spaart u mankracht en verhoogt u de productiviteit. Redblocsystems: de toekomstbestendige prefaboplossing waarop u kunt bouwen.
De doelgroep zijn fabrikanten van bouwmaterialen en bouwbedrijven.