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Redbloc | Redblocsystems GmbH

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Redblocsystems vervaardigt prefabsystemen die u snel ROI opleveren. Zij werken voor hun producten met baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonblokken en andere steensoorten.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Oostenrijk
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Redblocsystems vervaardigt prefabsystemen die u snel ROI opleveren. Zij werken voor hun producten met baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonblokken en andere steensoorten.

Enkele voordelen:
- geteste prefabtechnologie
- just-in-time-oplevering
- hoogwaardig en nauwkeurig
- op maat (schuine wanden, vensters, etc.)
- korte productietijd, geen onverwachte kosten
- alle soorten gebouwen

Met de producten van Redblocsystem slaat u twee vliegen in één klap: de voordelen van solide cascowanden voor woonkwaliteit, duurzaamheid en isolatie én de grotere efficiëntie die prefabbouwen met zich meebrengt.

productafbeelding
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
productafbeelding
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

HET BOUWEN VAN DE TOEKOMST: EFFICIËNT EN HELEMAAL AUTOMATISCH

Redblocksystems produceert kant- en-klare en op maat gemaakte prefabdelen voor gebouwen. Uitsparingen, openingen voor deuren en ramen en schuine muren voor de zolder worden meteen meegenomen bij de productie.

Redblocsystems beschikt over de juiste bouwcertificaten en deelt zijn expertise als onderdeel van de licentiëring. Met het systeem van dit bedrijf spaart u mankracht en verhoogt u de productiviteit. Redblocsystems: de toekomstbestendige prefaboplossing waarop u kunt bouwen.

De doelgroep zijn fabrikanten van bouwmaterialen en bouwbedrijven.

productafbeelding
© Redbloc | Redblocsystems GmbH