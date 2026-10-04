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SANLAS Holding GmbH

Over
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Sanlas Holding GmbH behoort tot de grootste dienstverleners in de gezondheidszorg in Oostenrijk. Het bedrijf heeft 12 medische faciliteiten en 2 hotels onder haar hoede.

Sanlas Holding GmbH biedt internationale patiënten een volledig pakket aan voor, tijdens en na het verblijf (visumaanvraag, vertaaldiensten, enz.). ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Oostenrijk
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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