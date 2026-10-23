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STRABAG AG

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Bij STRABAG Wassertechnik draait alles om waterzuiveringsinstallaties en drinkwaterfilterinstallaties, eenvoudige afvalverwerkingsinstallaties, inclusief de bijbehorende vuilstortplaats en sluiting daarvan centraal- en oost-Europa en in enkele landen buiten Europa.

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Dochterbedrijven in dit land

Strabag Belgium NV
Noorderlaan 139
2030 Antwerpen
België
+3235404650
+3292241100
belgium@strabag.com
http://www.strabag.be
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Hoofdkantoor