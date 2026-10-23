STRABAG AG
Over
Bij STRABAG Wassertechnik draait alles om waterzuiveringsinstallaties en drinkwaterfilterinstallaties, eenvoudige afvalverwerkingsinstallaties, inclusief de bijbehorende vuilstortplaats en sluiting daarvan centraal- en oost-Europa en in enkele landen buiten Europa.
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Dochterbedrijven in dit land
Strabag Belgium NV
Noorderlaan 139
2030 Antwerpen
België
2030 Antwerpen
België
Hoofdkantoor
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Oostenrijk
1220 Wien
Oostenrijk
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Oostenrijk
9800 Spittal an der Drau
Oostenrijk
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Oostenrijk
3382 Loosdorf
Oostenrijk
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Oostenrijk
4614 Marchtrenk
Oostenrijk