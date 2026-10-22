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Tiroler Rohre GmbH

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Tiroler Rohre GmbH (TRM) ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige buis- en paalsystemen van nodulair gietijzer voor watertransport en specialistische funderingstechniek.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Oostenrijk
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Tiroler Rohre GmbH (TRM) ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige buis- en paalsystemen van nodulair gietijzer voor watertransport en specialistische funderingstechniek.
De producten zijn hoogwaardig, duurzaam en robuust. Ze onderscheiden zich door hun uitzonderlijke ecologische en economische voordelen. Dankzij de eigenschappen van nodulair gietijzer en de expertise in de toepassingsgebieden van deze producten is Tiroler Rohre GmbH in staat zelfs de meest extreme uitdagingen aan te gaan.

De toepassingen voor de nodulair gietijzeren leidingsystemen zijn divers:
• drinkwatervoorziening
• afvalwaterafvoer
• turbineleidingen
• cultuursneeuwproductie
• brandbluswaterleidingen
• sleufloze installatietechnieken

Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Hoogwaardige waterleidingen en leidingsystemen van nodulair gietijzer.

Tiroler Rohre GmbH, een al lang bestaand bedrijf uit het hart van de Alpen, is op zoek naar nieuwe zakelijke contacten en plant uitbreiding in de volgende sectoren:
• drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking
• sleufloze installatietechnieken
• kunstmatige sneeuwproductie
• kleine waterkrachtcentrales
• brandbestrijdingssystemen
• mijnbouw

Doelstellingen:
- algemene werving van nieuwe klanten

Bij vragen of voor meer informatie kan u terecht bij:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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