Europese normen

Normen worden in Oostenrijk ÖNORM genoemd. Ze worden door het Oostenrijks normalisatie-instituut (ON)(Österreichisches Normungsinstitut ) uitgegeven. Het ON organiseert en coördineert - wettelijk kader is de normenwet (Normengesetz) van 1971 - de ontwikkeling van normen door de betrokken en geïnteresseerde kringen uit economie, bestuur, wetenschap en consumentenorganisaties, die hun vertegenwoordigers naar de ON-commissies sturen.

Het grootste gedeelte van de normen die tegenwoordig in Oostenrijk gelden - meer dan 20.000 - zijn van Europese oorsprong. Europese normen (in Oostenrijk ÖNORMEN) zijn in alle EU- en EFTA-landen identiek en ruimen drempels uit de weg die de handel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) tegen kunnen houden. Ze worden door gedelegeerden uit de internationale commissies gemeenschappelijk en in overeenstemming opgesteld.



De organisatie op Europees vlak zijn:

Europese commissie voor normalisatie (CEN)

Europese commissie voor normalisatie van elektrotechniek (CENELEC)

Europees normalisatie-instituut voor telecommunicatie (ETSI)

Internationale Normen

Europese normen vormen in veel gevallen de basis om in de praktijk aan de fundamentele eisen van de Europese wetgeving (EU-richtlijnen) te kunnen voldoen. Zij scheppen de voorwaarden voor goederen om op de Europese markt gebracht te mogen worden.Een lijst van de richtlijnen en de daarbij behorende normen kunt u vinden op de site van "New Approach" (en)

Naast de Europese normen zijn er normen die wereldwijd worden erkend; zgn. internationale normen (ISO). Internationale normen die zijn overgenomen, worden in Oostenrijk "ÖNORM ISO" genoemd. Veel internationale normen zijn tegelijkertijd Europees en daarmee ook nationale normen (in Oostenrijk : "ÖNORM EN ISO").



De organisaties op internationaal vlak zijn:

Internationale organisatie voor normalisatie (ISO)

Internationale commissie vor elektrotechniek (IEC)

Internationale unie voor telecommunicatie (ITU)

Nationale Normen

Het aandeel van Europese (en internationale) normen aan het Oostenrijkse geheel bedraagt bijna 80%. Er is echter ook een reeks nationale normen. Nationale ÖNORMEN werden en worden vooral in die sectoren ontwikkeld waarin tot nu toe nog geen behoefte aan supranationale normen bestond.