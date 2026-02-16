Oostenrijk heeft een oppervlakte van 83.883 km², ligt in het hart van Europa en grenst aan

Duitsland

Tsjechië

Slowakije

Hongarije

Slowenië

Italië

Liechtenstein en

Zwitserland





Het land hoort tot de Midden-Europese tijdzone.

De belangrijkste dichtbevolkte gebieden zijn de hoofdstad Wenen (2,028.289, 01.01.2025 inwoners) en de hoofdsteden van de deelstaten

Graz (305.314, 01.01.2025 inwoners)

Linz (213.557, 01.01.2025 inwoners) en

Salzburg (157.659, 01.01.2025 inwoners).





Met zijn 3.798 meter is de Großglockner, gelegen in de Hohe Tauern de hoogste berg van Oostenrijk.

Klimaat

De gemiddelde temperatuur bedraagt in de zomer ongeveer 20°C en kan oplopen tot 35°C. In de winter kan de temperatuur tot wel –15°C dalen, maar over het algemeen bedraagt de temperatuur ongeveer -4°C. Vooral in de bergen kan het behoorlijk sneeuwen. De meeste neerslag valt in de maanden mei en juni.



Wateren

Het belangrijkste binnenwater is de Donau. Het grootste meer is de Neusiedler See in het Burgenland. Deze ligt met ca. 77% van zijn totale oppervlakte van 315 km² in Oostenrijk, de rest hoort bij Hongarije. De Attersee heeft een oppervlakte van 46 km², de Traunsee 24 km². Ook een stuk van 24 km² van de Bodensee (totaal oppervlakte 536 km²) ligt op Oostenrijks gebied.



Grondstoffen

In Oostenrijk worden onderstaande grondstoffen gewonnen:

IJzererz

Bruinkool

Aardolie en aardgas

Magnesiet

Kwartszand

Kalk

Lood- en zinkerz

Grafiet en kaolien





Ook de zoutwinning is belangrijk. Verder is hout een belangrijke grondstof uit Oostenrijk.

