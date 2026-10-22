© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Целта на интердисциплинарния университет за приложни науки с неговите отлични сътрудници е да даде значителен принос за икономиката и обществото и да изградим бъдещето си заедно.

Като университет на бъдещето FH JOANNEUM предоставя практически ориентирано, научно и смело образование.

Университетът за приложни науки FH JOANNEUM открива нови перспективи чрез образованието.

Университетът за приложни науки FH JOANNEUM залага на качеството – в следването, в научноизследователската дейност и във взаимоотношенията.

Университетът за приложни науки FH JOANNEUM се счита за университет на бъдещето, който подготвя студентите за предизвикателствата на утрешния ден, активно адресира темите на бъдещето в учебната и в научноизследователската дейност и оформя академичната среда с иновативни съдържателни и дидактически образователни концепции.