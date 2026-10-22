FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Как да влезете в контакт
Седалище
8020 Graz
Австрия
8605 Kapfenberg
Австрия
8020 Graz
Австрия
Фирмен профил
Целта на интердисциплинарния университет за приложни науки с неговите отлични сътрудници е да даде значителен принос за икономиката и обществото и да изградим бъдещето си заедно.
Като университет на бъдещето FH JOANNEUM предоставя практически ориентирано, научно и смело образование.
Университетът за приложни науки FH JOANNEUM открива нови перспективи чрез образованието.
Университетът за приложни науки FH JOANNEUM залага на качеството – в следването, в научноизследователската дейност и във взаимоотношенията.
Университетът за приложни науки FH JOANNEUM се счита за университет на бъдещето, който подготвя студентите за предизвикателствата на утрешния ден, активно адресира темите на бъдещето в учебната и в научноизследователската дейност и оформя академичната среда с иновативни съдържателни и дидактически образователни концепции.
Бизнес възможности
Следване в Университета за приложни науки FH JOANNEUM
практически и проектно ориентирано и интердисциплинарно
С над 50 бакалавърски и магистърски специалности на немски език и отчасти на английски език, както и с индивидуално разработените си учебни курсове за повишаване на квалификацията Университетът за приложни науки FH JOANNEUM се нарежда сред водещите доставчици в сектора на висшето образование в Австрия.
Университетът за приложни науки FH JOANNEUM предлага научно обосновано, интердисциплинарно и практически ориентирано висше образование и гледа на международните студенти и преподаватели, както и на сътрудничеството си с висшите учебни заведения и предприятията на международно ниво като на възможност за взаимно обогатяване.