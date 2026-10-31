BBG Baugeräte GmbH
Кратка информация за
Фирма BBG Baugeräte GmbH е основана първоначално през 1919 г. като продуктова област „пневматични инструменти“ на фирма Gebrüder Böhler & Co AG.
Фирма BBG Baugeräte GmbH е основана първоначално през 1919 г. като продуктова област „пневматични инструменти“ на фирма Gebrüder Böhler & Co AG.
Фирма BBG Baugeräte е известна в целия свят с дългогодишния си опит в областта на пневматичните инструменти, както и в областта на пневматичните и хидравличните решения за ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
BBG Baugeräte GmbH
High-Tech-Park-West 6
8605 Kapfenberg
Австрия
8605 Kapfenberg
Австрия