GD European Land Systems - Steyr GmbH
Кратка информация за
General Dynamics European Land Systems (GDELS) е предприятие на General Dynamics Corporation с европейски представителства в Германия, Австрия, Испания и Швейцария.
General Dynamics European Land Systems (GDELS) е предприятие на General Dynamics Corporation с европейски представителства в Германия, Австрия, Испания и Швейцария.
С нас 1 870 първокласно образовани технически сътрудници фирмите от GDELS разработват, произвеждат и доставят колесни превозни средства, верижни ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
GD European Land Systems - Steyr GmbH
Bleibtreustraße 2
1110 Wien
Австрия
1110 Wien
Австрия