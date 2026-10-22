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GD European Land Systems - Steyr GmbH

Кратка информация за
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General Dynamics European Land Systems (GDELS) е предприятие на General Dynamics Corporation с европейски представителства в Германия, Австрия, Испания и Швейцария.

С нас 1 870 първокласно образовани технически сътрудници фирмите от GDELS разработват, произвеждат и доставят колесни превозни средства, верижни ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

GD European Land Systems - Steyr GmbH
Bleibtreustraße 2
1110 Wien
Австрия
+431760640
+4317698149
office@gdels.com
http://www.gdels.com
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