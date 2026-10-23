BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Кратка информация за
Фирма KVT-Fastening е реномиран международен специалист в областта на висококачествените крепежни технологии, специални приложения при асемблиране и предлага високоефективни инженерни решения в областта на електрониката и енергетиката, автомобилостроенето и транспорта, авиацията и космонавтиката, машиностроенето и ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Австрия
4030 Linz/Pichling
Австрия