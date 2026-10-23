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BOSSARD Austria Ges.m.b.H.

Кратка информация за
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Фирма KVT-Fastening е реномиран международен специалист в областта на висококачествените крепежни технологии, специални приложения при асемблиране и предлага високоефективни инженерни решения в областта на електрониката и енергетиката, автомобилостроенето и транспорта, авиацията и космонавтиката, машиностроенето и ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Австрия
+43732257700
+4373225770090
info-at@kvt-fastening.com
http://www.kvt-fastening.at
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