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ROCKMORE International GmbH.

Кратка информация за
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Фирма ROCKMORE е производител на висококачествени инструменти за пробиване на скали с производствени бази в Австрия и в САЩ, и извършва доставки за минните предприятия, каменните кариери, предприятията в областта на тунелното и пътното строителство и общата строителна индустрия.

Продукти:
• Интегрални пробивни ...

Бранш

Как да влезете в контакт

Как да влезете в контакт

Седалище

ROCKMORE International GmbH.
Collini-Strasse 2
8750 Judenburg
Австрия
+433572863000
+43357284179
austria@rockmore-intl.at
http://www.rockmore-intl.com
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