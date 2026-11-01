ROCKMORE International GmbH.
Кратка информация за
Фирма ROCKMORE е производител на висококачествени инструменти за пробиване на скали с производствени бази в Австрия и в САЩ, и извършва доставки за минните предприятия, каменните кариери, предприятията в областта на тунелното и пътното строителство и общата строителна индустрия.
Фирма ROCKMORE е производител на висококачествени инструменти за пробиване на скали с производствени бази в Австрия и в САЩ, и извършва доставки за минните предприятия, каменните кариери, предприятията в областта на тунелното и пътното строителство и общата строителна индустрия.
Продукти:
• Интегрални пробивни ...
Как да влезете в контакт
Как да влезете в контакт
Седалище
ROCKMORE International GmbH.
Collini-Strasse 2
8750 Judenburg
Австрия
8750 Judenburg
Австрия