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Австрийският модел за модерна онкология идва в София

СРЕЩА–СЕМИНАР на тема „Превенция и най-съвременни терапии за поддържане на женското здраве, с фокус върху онкологията“
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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с участието на Mavie Med – водещата група частни клиники от Австрия

Дата: 13 октомври 2026 г. I 10:00 – 12:00 ч.
Място: 1330 София, ул. Христо Благоев 25-31, клиника „Щерев“

и специалното домакинство и участие на Медицински комплекс „Д-р Щерев“

Mavie Med - в лицето на

  • проф. д-р Кристиан Кайнц – директор на частната клиника в Дьоблинг и специалист-гинеколог, с фокус върху онкологични заболявания
  • проф. д-р Йоханес Драх – ръководител на онкологичния център на холдинга

ще представят под формата на презентации съвременните достижения за диагностика, иновативни терапии, второ мнение и най-съвременна минимално инвазивна хирургия. Лекари-специалисти от Медицински комплекс „Д-р Щерев“ също ще информират от българска страна за новости в тази област, прилагани в България. Австрия е сред световните лидери както в изследванията на рака, така и в процентите на преживяемост при лечение.

Ще има възможност за конкретни въпроси в рамките на индивидуални разговори и на дискусия в неформална обстановка. Осигурени са превод и конфиденциалност за всички присъстващи.

За участие е необходимо потвърждение до 5 октомври 2026 г. на имейл: sofia@advantageaustria.org

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