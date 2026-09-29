Австрийският модел за модерна онкология идва в София

с участието на Mavie Med – водещата група частни клиники от Австрия

Дата: 13 октомври 2026 г. I 10:00 – 12:00 ч.

Място: 1330 София, ул. Христо Благоев 25-31, клиника „Щерев“

и специалното домакинство и участие на Медицински комплекс „Д-р Щерев“

Mavie Med - в лицето на

проф. д-р Кристиан Кайнц – директор на частната клиника в Дьоблинг и специалист-гинеколог, с фокус върху онкологични заболявания

– директор на частната клиника в Дьоблинг и специалист-гинеколог, с фокус върху онкологични заболявания проф. д-р Йоханес Драх – ръководител на онкологичния център на холдинга



ще представят под формата на презентации съвременните достижения за диагностика, иновативни терапии, второ мнение и най-съвременна минимално инвазивна хирургия. Лекари-специалисти от Медицински комплекс „Д-р Щерев“ също ще информират от българска страна за новости в тази област, прилагани в България. Австрия е сред световните лидери както в изследванията на рака, така и в процентите на преживяемост при лечение.

Ще има възможност за конкретни въпроси в рамките на индивидуални разговори и на дискусия в неформална обстановка. Осигурени са превод и конфиденциалност за всички присъстващи.

За участие е необходимо потвърждение до 5 октомври 2026 г. на имейл: sofia@advantageaustria.org