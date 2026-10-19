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ADVANTAGE AUSTRIA София

Servicecenter

ADVANTAGE AUSTRIA София

Австрийско посолство - търговски отдел

Работно време

Понеделник - четвъртък: 8:30 - 17:30
Петък: 8:30 - 15:00

Неприсъствени дни: всички български официални празници и 26 октомври (Национален празник на Австрия).

Нашите услуги



Услуги


Търговският отдел на Австрийско посолство в София представлява Стопанска камара на Австрия в България.
Основната задача на бюрото е да съдействаме за постоянното подобряване и разширяване на деловите връзки между Австрия и България. Тази цел трябва да бъде постигната чрез предлагане на консултации и други видове съдействие на австрийски фирми, които се интересуват от бизнес-отношения с България. Освен това се стремим да събуждаме интереса и на други фирми към българския пазар.

Нашите Услуги


  • установяване на бизнес-контакти между австрийски и български фирми
  • съдействие на австрийски фирми при установяването им на българския пазар
  • намиране на български фирми, предлагащи изделия и услуги
  • намиране на потенциални бизнес-партньори от Австрия за български фирми
  • търсене на нови бизнес-възможности
  • организиране на мероприятия, стимулиращи търговията, за експортно ориентирани австрийски фирми
  • участие в панаири и изложби
  • организиране на информационни мероприятия и срещи с цел установяване на контакти в интерес на Австрийския бизнес-кръг в България
  • популяризиране на австрийски фирми и изделия в България


Географски регион

България

Нашият екип в София

Servicecenter Team

  • Филип Купфер
    Търговски съветник

  • Снежана Атанасова
    Marketing Officer

Маркетингови проучвания
Аграрно и горско стопанство
Храни и напитки
Дървообработваща и хартиена промишленост Опаковъчна и печатна промишленост
Интериор
Здравеопазване и медицинска техника
Мода и текстил
Креативни индустрии
Стоки за широко потребление 
Туризъм, спорт и свободно време
Фармация

  • София Круманахер

Финансови въпроси, спонсорство
Консултации (право, данъци, основаване на фирма, инвестиции, персонал)

  • Павлина Христова

Административни въпроси, преводи

  • Стефан Христов

Пътна и транспортна инфраструктура 
Транспорт и логистика

  • Светла Димова
    Маркетинг

Експертиза

IT
Сигурност
Образование
Енергетика и природни ресурси 
Транспорт и логистика 
Технологии за околната среда 
Възобновяеми енергийни източници

  • Ася Рачева
    Мениджър ключови клиенти