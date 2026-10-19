ADVANTAGE AUSTRIA София
ADVANTAGE AUSTRIA София
Австрийско посолство - търговски отдел
Работно време
Понеделник - четвъртък: 8:30 - 17:30
Петък: 8:30 - 15:00
Неприсъствени дни: всички български официални празници и 26 октомври (Национален празник на Австрия).
Нашите услуги
Услуги
Търговският отдел на Австрийско посолство в София представлява Стопанска камара на Австрия в България.
Основната задача на бюрото е да съдействаме за постоянното подобряване и разширяване на деловите връзки между Австрия и България. Тази цел трябва да бъде постигната чрез предлагане на консултации и други видове съдействие на австрийски фирми, които се интересуват от бизнес-отношения с България. Освен това се стремим да събуждаме интереса и на други фирми към българския пазар.
Нашите Услуги
- установяване на бизнес-контакти между австрийски и български фирми
- съдействие на австрийски фирми при установяването им на българския пазар
- намиране на български фирми, предлагащи изделия и услуги
- намиране на потенциални бизнес-партньори от Австрия за български фирми
- търсене на нови бизнес-възможности
- организиране на мероприятия, стимулиращи търговията, за експортно ориентирани австрийски фирми
- участие в панаири и изложби
- организиране на информационни мероприятия и срещи с цел установяване на контакти в интерес на Австрийския бизнес-кръг в България
- популяризиране на австрийски фирми и изделия в България
Географски регион
България
Нашият екип в София
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Филип Купфер
Търговски съветник
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Снежана Атанасова
Marketing Officer
Маркетингови проучвания
Аграрно и горско стопанство
Храни и напитки
Дървообработваща и хартиена промишленост Опаковъчна и печатна промишленост
Интериор
Здравеопазване и медицинска техника
Мода и текстил
Креативни индустрии
Стоки за широко потребление
Туризъм, спорт и свободно време
Фармация
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София Круманахер
Финансови въпроси, спонсорство
Консултации (право, данъци, основаване на фирма, инвестиции, персонал)
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Павлина Христова
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Стефан Христов
Пътна и транспортна инфраструктура
Транспорт и логистика
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Светла Димова
Маркетинг
Експертиза
Сигурност
Образование
Енергетика и природни ресурси
Транспорт и логистика
Технологии за околната среда
Възобновяеми енергийни източници
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Ася Рачева
Мениджър ключови клиенти