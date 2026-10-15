Транспорт и движение

Една отлично развита мрежа от автомагистрали, скоростни и първокласни пътища свърза Австрия с всички съседни държави. Всички гранични контролно-пропускателни пунктове по основните пътни връзки (граничните контролно-пропускателни пунктове по автомагистралите и първокласните пътища) са отворени денонощно.

Правилата за движение по пътищата и пътните знаци в Австрия като цяло съответстват на тези в останалите европейски страни. При пътуването по автомагистралите и скоростните пътища в Австрия съществува Задължението за заплащане на пътна такса.

Разпоредби за моторните превозни средства

При преминаването на границата не са необходими митнически документи за моторното превозно средство. Чуждестранната шофьорска книжка дава право за едногодишно шофиране на моторно превозно средство в Австрия. В Австрия се признават свидетелствата за управление на автомобили от всички страни-членки на Европейското икономическо пространство и на Европейския съюз. В противен случай е достатъчен немският превод на националното свидетелство за управление на МПС. Информация за това можете да получите в местните автомобилни клубове„Австрийски автомобилен, мото и туринг клуб” (ÖAMTC) и „Съюз на автомобилистите, мотоциклетистите и велосипедистите на Австрия” (ARBÖ).

Чуждестранните моторни превозни средства трябва да имат на задната си част обозначение на международния код на родната си страна.

Освен намиращото се в резервоара Ви гориво при влизането в Австрия можете да внесете безмитно и още 10 литра в резервна туба. Пътуващи с местожителство извън Европейския съюз могат да използват своя автомобил за лични цели в рамките на ЕС без да заплащат мита и такси и без други формалности за срок от 6 месеца. Непосредствено след използването им товарните автомобили трябва да бъдат изнесени отново в непроменено състояние.





Ограничения на скоростта

Максимални скорости (ако с пътен знак не е посочено друго):

Леки автомобили и мотоциклети:

по шосетата извън населените места: 100 км/ч

по магистралите: 130 км/ч.

в рамките на дадено населено място: между табелките с името на населеното място в началото и в края му: 50 км/ч

Каравани и туристически автомобили до 3.500 кг:

в рамките на дадено населено място: 50 км/ч

в рамките на дадено населено място: 50 км/ч по шосетата извън населените места: 100 км/ч

по шосетата извън населените места: 100 км/ч по магистралите: 130 км/ч.





Леки автомобили с леки ремаркета (до 750 кг) и теглещо МПС с максимално допустимо общо тегло до 3,5 тона:

в рамките на дадено населено място: 50 км/ч

по магистралите и шосетата извън населените места: 100 км/ч.





Леки автомобили с ремаркета над 750 кг (теглещо МПС и ремарке заедно с максимално допустимо общо тегло до 3,5 тона):

в рамките на дадено населено място: 50 км/ч

в рамките на дадено населено място: 50 км/ч по шосетата извън населените места: 80 км/ч

по шосетата извън населените места: 80 км/ч по магистралите: 100 км/ч.





Автобуси :

в рамките на дадено населено място: 50 км/ч

по шосетата извън населените места: 80 км/ч

по магистралите: 100 км/ч (между 22.00 и 5.00 часа обаче само 90 км/ч на определени автомагистрали).





Задължителен авариен коридор

Oт 1 януари 2012 г. при задръстване по магистралите и скоростните пътища в Австрия са задължителни аварийни коридори. Тези коридори позволяват на спасителните екипи по-бързо да достигнат до мястото на произшествието.

Задължение за носене на светлоотразителна жилетка

За движението по пътищата извън затворените населени места в Австрия важи задължението за носене на светлоотразителни жилетки. Това означава, че водачите на автомобили трябва да носят със себе си винаги светоотразителни жилетки и да ги обличат в случай на пътнотранспортно произшествие или авария, когато се намират на пътното платно. Следователно става дума за двойно задължение, което се наказва двойно в случай на нарушение. По време на проверките от пътната полиция може да бъде изискано показването на светлоотразителна жилетка.

Деца в колата

Деца под 14 години, които са по-ниски от 150 см, могат да бъдат превозвани единствено на съответните детски столчета за кола. В товарните автомобили и комбитата (и в така наречените „микробуси”) може да се превозва само 1 дете на седалка, при това в зависимост от възрастта и ръста му то трябва да бъде подходящо обезопасено.

Употреба на алкохол зад волана

Допустимата граница на съдържанието на алкохол в кръвта при шофиране в Австрия възлиза на 0,5 промила. При превишаването на тази граница се налагат парични глоби, а при определени обстоятелства е възможно дори отнемане на шофьорската книжка.

Задължение за поставяне на предпазни колани

В Австрия е задължително поставянето на предпазни колани.

Телефониране в колата

По време на шофиране може да се говори по телефона единствено с хендсфри устройство. То трябва да бъде така монтирано, че всички елементи да могат да бъдат обслужвани с едната ръка и водачът да не бъде възпрепятстван по никакъв начин.

Разпоредби за мотоциклетисти

При карането на двуколесни моторни превозни средства в Австрия е задължително носенето на каски. Мотоциклетистите са задължени и през светлата част на деня да карат с включени къси светлини. Винетките са задължителни.

Гориво

На всички бензиностанции в Австрия се предлага обикновен безоловен бензин с 91 октана, както и гориво Euro - Super (безоловен бензин с 95 октана) и Super Plus (безоловен бензин с 98 октана). Продажбата на оловен бензин в Австрия е забранена, за превозните средства без катализатор обаче на бензиностанциите може да се закупи добавка (Additiv).

Пътнотранспортни произшествия, аварии

При пътнотранспортни произшествия с вреди вследствие смърт, телесна повреда или увреждане на здравето съществува задължението за незабавно уведомяване на полицията, при имуществени вреди – само тогава, когато не е била удостоверена идентичността на лицата. „Австрийският автомобилен, мото и туринг клуб” ( ÖAMTC) и „Съюз на автомобилистите, мотоциклетистите и велосипедистите на Австрия” (ARBÖ) поддържат денонощна аварийна служба, която може да бъде използвана от всеки водач на МПС (за нечленове срещу заплащане).

Телефонни номера за спешни обаждания (без телефонен код): Euro номер за спешни телефонни обаждания 112 Пожарна команда 122 Полиция 133 Спасителна служба/Лекар от спешна медицинска помощ 144 Лекарска радиослужба 141 Планинска спасителна служба 140 Аварийна служба на „Австрийския автомобилен, мото и туринг клуб” (ÖAMTC) 120 Аварийна служба на „Съюза на автомобилистите, мотоциклетистите и велосипедистите на Австрия” (ARBÖ) 123





Новини за движението по пътищата и пътната обстановк

Информация за движението по пътищата и за пътната обстановка от цяла Австрия, както и за основните връзки на съседните държави, се излъчва на всеки половин час от радиостанция Ö3 . При спешни ситуации на опасност – например при водачи, които застрашават безопасността на движението, движейки се в неправилното платно – радиопрограмата се прекъсва и се осъществява връзка с всички други радиостанции на Австрийското радио ORF.

Денонощно на телефонен номер 0800 600 601 (безплатно за цяла Австрия) могат да бъде давана информация за движението по пътищата и пътната обстановка. На платения телефонен номер 0900 600 600 могат да бъдат поискани и актуални новини за движението по пътищата и пътната обстановка. Повече информация по този въпрос има онлайн на адрес oe3.ORF.at.