Транспорт и движение

Правилата за движение по пътищата и пътните знаци в Австрия като цяло съответстват на тези в останалите европейски страни. При пътуването по автомагистралите и скоростните пътища в Австрия съществува Задължението за заплащане на пътна такса.
Разпоредби за моторните превозни средства
При преминаването на границата не са необходими митнически документи за моторното превозно средство. Чуждестранната шофьорска книжка дава право за едногодишно шофиране на моторно превозно средство в Австрия. В Австрия се признават свидетелствата за управление на автомобили от всички страни-членки на Европейското икономическо пространство и на Европейския съюз. В противен случай е достатъчен немският превод на националното свидетелство за управление на МПС. Информация за това можете да получите в местните автомобилни клубове„Австрийски автомобилен, мото и туринг клуб” (ÖAMTC) и „Съюз на автомобилистите, мотоциклетистите и велосипедистите на Австрия” (ARBÖ).
Чуждестранните моторни превозни средства трябва да имат на задната си част обозначение на международния код на родната си страна.
Освен намиращото се в резервоара Ви гориво при влизането в Австрия можете да внесете безмитно и още 10 литра в резервна туба. Пътуващи с местожителство извън Европейския съюз могат да използват своя автомобил за лични цели в рамките на ЕС без да заплащат мита и такси и без други формалности за срок от 6 месеца. Непосредствено след използването им товарните автомобили трябва да бъдат изнесени отново в непроменено състояние.
Ограничения на скоростта
Максимални скорости (ако с пътен знак не е посочено друго):
Леки автомобили и мотоциклети:
- по шосетата извън населените места: 100 км/ч
- по магистралите: 130 км/ч.
- в рамките на дадено населено място: между табелките с името на населеното място в началото и в края му: 50 км/ч
Каравани и туристически автомобили до 3.500 кг:
- в рамките на дадено населено място: 50 км/ч
- по шосетата извън населените места: 100 км/ч
- по магистралите: 130 км/ч.
Леки автомобили с леки ремаркета (до 750 кг) и теглещо МПС с максимално допустимо общо тегло до 3,5 тона:
- в рамките на дадено населено място: 50 км/ч
- по магистралите и шосетата извън населените места: 100 км/ч.
Леки автомобили с ремаркета над 750 кг (теглещо МПС и ремарке заедно с максимално допустимо общо тегло до 3,5 тона):
- в рамките на дадено населено място: 50 км/ч
- по шосетата извън населените места: 80 км/ч
- по магистралите: 100 км/ч.
Автобуси :
- в рамките на дадено населено място: 50 км/ч
- по шосетата извън населените места: 80 км/ч
- по магистралите: 100 км/ч (между 22.00 и 5.00 часа обаче само 90 км/ч на определени автомагистрали).
Задължителен авариен коридор
Oт 1 януари 2012 г. при задръстване по магистралите и скоростните пътища в Австрия са задължителни аварийни коридори. Тези коридори позволяват на спасителните екипи по-бързо да достигнат до мястото на произшествието.
Задължение за носене на светлоотразителна жилетка
За движението по пътищата извън затворените населени места в Австрия важи задължението за носене на светлоотразителни жилетки. Това означава, че водачите на автомобили трябва да носят със себе си винаги светоотразителни жилетки и да ги обличат в случай на пътнотранспортно произшествие или авария, когато се намират на пътното платно. Следователно става дума за двойно задължение, което се наказва двойно в случай на нарушение. По време на проверките от пътната полиция може да бъде изискано показването на светлоотразителна жилетка.
Деца в колата
Деца под 14 години, които са по-ниски от 150 см, могат да бъдат превозвани единствено на съответните детски столчета за кола. В товарните автомобили и комбитата (и в така наречените „микробуси”) може да се превозва само 1 дете на седалка, при това в зависимост от възрастта и ръста му то трябва да бъде подходящо обезопасено.
Употреба на алкохол зад волана
Допустимата граница на съдържанието на алкохол в кръвта при шофиране в Австрия възлиза на 0,5 промила. При превишаването на тази граница се налагат парични глоби, а при определени обстоятелства е възможно дори отнемане на шофьорската книжка.
Задължение за поставяне на предпазни колани
В Австрия е задължително поставянето на предпазни колани.
Телефониране в колата
По време на шофиране може да се говори по телефона единствено с хендсфри устройство. То трябва да бъде така монтирано, че всички елементи да могат да бъдат обслужвани с едната ръка и водачът да не бъде възпрепятстван по никакъв начин.
Разпоредби за мотоциклетисти
При карането на двуколесни моторни превозни средства в Австрия е задължително носенето на каски. Мотоциклетистите са задължени и през светлата част на деня да карат с включени къси светлини. Винетките са задължителни.
Гориво
На всички бензиностанции в Австрия се предлага обикновен безоловен бензин с 91 октана, както и гориво Euro - Super (безоловен бензин с 95 октана) и Super Plus (безоловен бензин с 98 октана). Продажбата на оловен бензин в Австрия е забранена, за превозните средства без катализатор обаче на бензиностанциите може да се закупи добавка (Additiv).
Пътнотранспортни произшествия, аварии
При пътнотранспортни произшествия с вреди вследствие смърт, телесна повреда или увреждане на здравето съществува задължението за незабавно уведомяване на полицията, при имуществени вреди – само тогава, когато не е била удостоверена идентичността на лицата. „Австрийският автомобилен, мото и туринг клуб” ( ÖAMTC) и „Съюз на автомобилистите, мотоциклетистите и велосипедистите на Австрия” (ARBÖ) поддържат денонощна аварийна служба, която може да бъде използвана от всеки водач на МПС (за нечленове срещу заплащане).
|Телефонни номера за спешни обаждания (без телефонен код):
|Euro номер за спешни телефонни обаждания
|112
|Пожарна команда
|122
|Полиция
|133
|Спасителна служба/Лекар от спешна медицинска помощ
|144
|Лекарска радиослужба
|141
|Планинска спасителна служба
|140
|Аварийна служба на „Австрийския автомобилен, мото и туринг клуб” (ÖAMTC)
|120
|Аварийна служба на „Съюза на автомобилистите, мотоциклетистите и велосипедистите на Австрия” (ARBÖ)
|123
Новини за движението по пътищата и пътната обстановк
Информация за движението по пътищата и за пътната обстановка от цяла Австрия, както и за основните връзки на съседните държави, се излъчва на всеки половин час от радиостанция Ö3 . При спешни ситуации на опасност – например при водачи, които застрашават безопасността на движението, движейки се в неправилното платно – радиопрограмата се прекъсва и се осъществява връзка с всички други радиостанции на Австрийското радио ORF.
Денонощно на телефонен номер 0800 600 601 (безплатно за цяла Австрия) могат да бъде давана информация за движението по пътищата и пътната обстановка. На платения телефонен номер 0900 600 600 могат да бъдат поискани и актуални новини за движението по пътищата и пътната обстановка. Повече информация по този въпрос има онлайн на адрес oe3.ORF.at.
„Австрийски аеролинии“ е най-голямата авиокомпания на Австрия и осъществява полети по мрежата си от линии до около 130 дестинации по целия свят. Мрежата от линиите й е най-гъста в Централна и Източна Европа. „Австрийски аеролинии“ е част от групата „Луфтханза“ и освен това е член на пула „Стар Алаъйнс“.
Обслужване Самолетни връзки
Информирайте се за Вашата самолетна връзка.
Пристигане от чужбина/ Международни летища
Международни връзки имат следните летища:
Централна информация за полетите: T.: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
Влакът City Airport Train CAT само за 16 минути свързва Летище Виена с центъра на града (железопътна гара Bahnhof Wien Mitte): Разписания
Разписанията и тарифите на Vienna Airport Lines, както и информация за връзките с градската железница, с таксита, с автомобилите под наем и за двупосочния транспорт между летището и централните части на града Shuttleservices можете да откриете на Интернет страницата на Летище Виена.
Aвстрийските железници (ÖBB) и WESTbahn предлагат изгодни опции за билети при пътуване с влак през Австрия.
Знаехте ли, че можете да вземете със себе си Вашата кола или мотоциклет във влака, за да си спестите уморителното пътуване по магистралата?
Ежедневни влаковете за превозване на автомобили и пътуващите с тях.
Влак за превозване на автомобили Тауернбан
Шлюзът за коли Тауернбан на Австрийските железници (ÖBB) превозва Вашата кола или мотоциклет през тунела Тауерн (Бьокщайн – Малниц – Обервелах, 12 км).
Допълнителна информация включително разпоредбите за превоз и сигурност предлага брошурата „Шлюз за коли Тауернбан“ (PDF, 0.7MB) .
Информация
По-точни сведения за разписанията и за резервация на билетите могат да се намерят на адрес: www.oebb.at , по телефона чрез CallCenter на “Австрийските федерални железници” (ÖBB) на номер +43 5 1717, на гишето за продажба на билети на гарата или в туристическите агенции и автомобилните клубове.
Ако искате да опознаете Австрия, за тази цел можете да избирате измежду множество транспортни средства. Информирайте се за по-нататъшните възможности за едно удобно и спокойно пътуване.
Кораб
По река Дунав оперират множество предложители за различните пътни участъци. Освен това се предлагат редовни пътувания и пътувания за излет по австрийските езера.
Информация можете да получите при:
Автобус
Österreichische Postbus AG покрива 800 линии с около 21.200 спирав цяла Австрия. С автобус може да се стигне и до почти всички важни туристически обекти.
Информация за автобусния превоз в Австрия
Такси
Такситата в по-големите градове разполагат с официално проверени и фиксирани таксиметри. Тарифата се изчислява както според изминатите километри, така и според времето на пътуването. Информация за такситата във Виена
При пътувания от Виена до летището (моля още при поръчката поисквайте “такси за летището”) към цената на пътуването се добавя сумата от около 13 евро за връщането на таксито обратно.
Такситата на аеропорта (Airport-Taxis) са собствени, предвидени само за пътувания към и от летището и чакат пътници на летище Швехат. Те трябва да се поръчат предварително и имат фиксирана цена (включително багажа) без допълнителна добавка към цената за празното пътуване.
Планински железници
В Австрия работят около 3.000 Въжени лифтове, седалкови лифтове и ски влекове . Много от тях се движат до височина от 3.000 м.