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Binderholz GmbH

Kort information om företaget
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binderholz är en helhetsleverantör av massiva träprodukter och innovativa konstruktionslösningar.

Produktsortimentet för massivt trä omfattar allt från sågat virke, profilerade trävaror, limmade massiva träpaneler i ett eller flera lager, limmade laminerade trävaror till binderholz korslaminerade trä.

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Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

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