Binderholz GmbH
Kort information om företaget
binderholz är en helhetsleverantör av massiva träprodukter och innovativa konstruktionslösningar.
binderholz är en helhetsleverantör av massiva träprodukter och innovativa konstruktionslösningar.
Produktsortimentet för massivt trä omfattar allt från sågat virke, profilerade trävaror, limmade massiva träpaneler i ett eller flera lager, limmade laminerade trävaror till binderholz korslaminerade trä.
KontaktuppgifterFöregående Nästa
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Österrike
6263 Fügen
Österrike
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Österrike
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Österrike