Kraus & Naimer Produktion GmbH
Kort information om företaget
Kraus & Naimer är sedan många en drivande kraft inom el- och strömställarteknik. Höggradig vertikal integration, produkter med låg vikt, många års know-how, globala certifieringar och flexibla lösningar, tack vare ett unikt modulärt system, är egenskaper som har gjort Kraus & Naimer till ett självklart val för kunder ...
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Filialer/kontor i Sverige
Kraus & Naimer AB
Postfach Box 42097
126 14 Stockholm
Sverige
126 14 Stockholm
Sverige
Huvudkontor
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Österrike
1180 Wien
Österrike