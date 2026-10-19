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Kraus & Naimer Produktion GmbH

Kort information om företaget
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Kraus & Naimer är sedan många en drivande kraft inom el- och strömställarteknik. Höggradig vertikal integration, produkter med låg vikt, många års know-how, globala certifieringar och flexibla lösningar, tack vare ett unikt modulärt system, är egenskaper som har gjort Kraus & Naimer till ett självklart val för kunder ...

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Filialer/kontor i Sverige

Kraus & Naimer AB
Postfach Box 42097
126 14 Stockholm
Sverige
+468970080
+468978733
sales-se@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.se
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Huvudkontor

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Österrike
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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