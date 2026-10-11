Münzer Bioindustrie GmbH
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
8261 Sinabelkirchen
Österrike
1220 Wien
Österrike
Företagsprofil
Münzer Bioindustrie GmbH är en ägarledd koncern med säte i Österrike. Verksamheten omfattar omhändertagande av flytande avfall, insamling och återvinning av använda matoljor för produktion av biodiesel, rengöring av industrianläggningar samt återvinning av kabel- och elektronikskrot.
Familjeföretaget, som grundades 1991, är en av de största insamlarna och handlarna av använda matoljor i Europa. I Wiens oljehamn Lobau driver Münzer landets största anläggning för produktion av biodiesel. Företagets främsta mål är att bidra till en minskning av koldioxidutsläpp inom transport- och trafiksektorn. Mer än 800 medarbetare på tre kontinenter uppnådde under räkenskapsåret 2024/25 en omsättning på över 360 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 3,9 miljarder kronor.
Affärsmöjligheter
När avfall blir energi
Münzer söker kontinuerligt nya partners och samarbeten för insamling av använda matoljor. Som företag inom cirkulär ekonomi omvandlar man använd matolja till hållbar biodiesel och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.
Dessutom är Münzer alltid intresserat av nya samarbeten inom området avancerade råvaror. Företaget välkomnar kontakt med företag som samlar in och levererar lämpliga avfalls- och råvaruflöden.