Pantreon GmbH
Kort information om företaget
ZELIX MEMBRANe.KINETICS är en innovativ teknologi från Pantreon som har en hög prestanda även vid trögflytande vätskor. Många organiska och industriella vätskor har kolloidala egenskaper där den elektriska laddningen vid gränsytorna spelar en stor roll. Detta understöds av elektrokinetiska medel.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS är en innovativ teknologi från Pantreon som har en hög prestanda även vid trögflytande vätskor. Många organiska och industriella vätskor har kolloidala egenskaper där den elektriska laddningen vid gränsytorna spelar en stor roll. Detta understöds av elektrokinetiska medel.
Den ...
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Österrike
4810 Gmunden
Österrike