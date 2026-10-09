PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Kort information om företaget
PÖTTINGER Entsorgungstechnik är ett traditionellt österrikiskt familjeföretag och en ledande leverantör av maskiner för återvinnings- och avfallshanteringsindustrin. Som tillverkare av presscontainrar, skruvkompressorer, identitesvågsystem mm erbjuder företaget sina kunder hållbara och skräddarsydda produktlösningar ...
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Österrike
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Österrike