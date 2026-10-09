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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Kort information om företaget
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik är ett traditionellt österrikiskt familjeföretag och en ledande leverantör av maskiner för återvinnings- och avfallshanteringsindustrin. Som tillverkare av presscontainrar, skruvkompressorer, identitesvågsystem mm erbjuder företaget sina kunder hållbara och skräddarsydda produktlösningar ...

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Österrike
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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